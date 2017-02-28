تشارك إدارة بريد المنطقة الشرقية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، في مقر شركة معارض الظهران الدولية حالياً؛ بركن خاص يتناول أهمية البريد السعودي في حياتنا اليومية، وكذلك العنوان الوطني، بجانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية، بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية عبر شبكتها الواسعة.
وأوضح مدير إدارة تنسيق عمليات واصل المساعد خالد مرزوق أن المشاركة في المعرض تهدف إلى التركيز على التطور الحاصل في الخدمات التي يقدمها البريد وأبرزها العنوان الوطني وأهميته في الوصول إلى العناوين بكل سهولة وسرعة وتنظيم.
وأضاف أنه سيتم استقبال أي زائر يرغب في التسجيل بالعنوان الوطني، على فترتين؛ صباحية تبدأ من الثامنة وحتى الواحدة ظهراً، ومسائية من الخامسة وحتى التاسعة مساءً، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه المناسبات تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوعي الوقائي والالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية من الحرائق والأخطار.
إلى ذلك، ذكر مدير العلاقات العامة بالبريد السعودي نزيه المصطفى، أنه تم الاتفاق المبدئي مع عدد من المختصين بالأمن والسلامة بالدفاع المدني لتنظيم ندوة توعوية داخل المجمع البريدي خلال الأيام المقبلة، وذلك للحديث عن أهمية الأمن والوقاية من الحوادث.
ركن خاص لـ «بريد الشرقية» في فعاليات يوم الدفاع المدني
تشارك إدارة بريد المنطقة الشرقية في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، في مقر شركة معارض الظهران الدولية حالياً؛ بركن خاص يتناول أهمية البريد السعودي في حياتنا اليومية، وكذلك العنوان الوطني، بجانب تنظيم عدد من الندوات التوعوية، بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية عبر شبكتها الواسعة.
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