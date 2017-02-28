رسائلكم وصلت

القارئان: ماجد الغامدي، يوسف

وصلتنا شكواكما حول التضرر من أحد البنوك السعودية، وتمت مخاطبة إدارة البنك، وما زلنا في انتظار الرد.

القارئ: تركي اليامي

تلقينا شكواك التي أوضحت من خلالها معاناة أهالي محافظة يدمة من نقص حاد في الخدمات المهمة والضرورية، ونفيدك بأنه تجري مخاطبة الجهات المعنية والسعي لحل المشكلة.

القارئ: سلمان البطحي

وصلتنا شكواك التي نقلت من خلالها معاناة أهالي حي الحمدانية في محافظة جدة من الظلام الذى يحل بشارع إسحاق بن عباس بسبب عدم توافر الإضاءة بأعمدة الإنارة، ونفيدك بأنه تجري مخاطبة الجهات المعنية والسعي لحل المشكلة.

القارئة: سارة الدوسري

بإمكانك إرسال مقالاتك إلى الزملاء في صفحة مداولات عبر البريد الإلكتروني modawalat@alsharq.net.sa

القارئ: خالد الحسين

رسالتك محل اهتمامنا، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من عرض قصة تضررك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)