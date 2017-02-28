دعم الشباب في أعمال عربات الطعام المتنقلة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، أمس، أعمال ورشة عمل “إدارة وتشغيل عربات الطعام المتنقلة”، التي تنظمها المؤسسة على مدى 7 أيام في مقر المؤسسة بالرياض.

ورحب الأمير تركي بن عبدالله في بداية الورشة بالحضور، وحثهم على الاستفادة القصوى مما تقدمه ورشة العمل من معلومات عملية تطبيقية تساعد الشبان والشابات على الإبداع في مجال عمل العربات المتنقلة، ممتدحاً الشباب السعودي بأنه متفوق ومبدع، وقد وصل بتفوقه وإبداعه إلى مجالات عالمية بفضل الله.

وقال: إن الشباب السعودي مخلص وحريص ونشيط، ولا يحتاج إلا لإتاحة الفرصة وتوفير الجو الملائم والتنافس العادل، مضيفاً بأن مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية مقبلة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بسلسلة من ورش العمل والدورات التي ستتوالى بإذن الله في كل المجالات التي تهم المجتمع، وستقدَّم للجميع بصيغة عملية مفيدة.

ويشارك بالورشة كل من صندوق المئوية وأمانة مدينة الرياض، إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع العربات لتوضيح عملية التصنيع.

وتغطي الورشة كافة المحاور المهمة في عملية إنشاء أعمال العربات المتنقلة، من خطة العمل والتخطيط المالي وإدارة الموارد البشرية وإدارة العملية التنظيمية وإدارة المشتريات والمخزون وحفظ وتخزين الأطعمة وتصميم وتصنيع العربات، وغيرها من المواضيع المهمة والحيوية لتأسيس أعمال عربات قائمة بشكل صحيح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٧) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)