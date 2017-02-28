خادم الحرمين يستقبل وزير الدفاع الماليزي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد، وقائد القوات المسلحة الماليزية الفريق تان سري راجا محمد أفندي.