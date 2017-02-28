أتربة وغبار على عسير ومكة

يتوقع لطقس اليوم نشاطاً للرياح الجنوبية تثير الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة وعلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل، الجوف، تبوك والحدود الشمالية.

كما يتوقع، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مناطق المدينة المنورة والجوف ومنطقة تبوك وغرب حائل وأجزاء من الحدود الشمالية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .