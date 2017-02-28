ارتفع مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وزاد نيكي 0.46 في المئة إلى 19194.68 نقطة في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 في المئة ليصل إلى 1542.39 نقطة.