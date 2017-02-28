مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بكاليفورنيا

لقي أربعة 4 مصرعهم بعد سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

ونقلت “رويترز” بحسب وسائل إعلام محلية إن 4 أشخاص قتلوا، بعد سقوط طائرة صغيرة على منطقة سكنية قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، مما تسبب في تدمير منزل وإضرام النار في عدة منازل أخرى، أمس الإثنين.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون “كيه.إيه.بي.سي” من الموقع رجال الإطفاء وهم يغطون ما بدا أنها جثة ويصبون الماء على المنزل في ريفرسايد على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من لوس أنجليس.

وقالت صحيفة نقلاً عن مسؤولين بأجهزة الإطفاء إن أربعة أشخاص قتلوا.

وقال إيان جريجور المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي إن طائرة من النوع سيسنا 310 تحطمت في ظروف غير معلومة، على بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مطار بلدية ريفرسايد.

وأضاف أنها تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى شمال كاليفورنيا.

ولم يتضح على الفور كم عدد من كانوا على متن الطائرة عند إقلاعها.