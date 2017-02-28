تنبيه من حالة عدم الاستقرار في أجواء المملكة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة تُسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية، تصل سرعتها إلى 50 كيلو متراً في الساعة، مثيرةً للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بدءأً من مساء اليوم على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الأمطار غزيرة على أجزاء من مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل يوم غدٍ.

في حين تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية إلى يوم الخميس على منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة، فيما تؤثر الحالة على مناطق الشرقية، والقصيم، والرياض، من مساء يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المُقبل.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير، والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الإجتماعي .