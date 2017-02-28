نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل حداً في مواطن بمحافظة حفر الباطن، وذلك بعد إقدامه على استدراج زوجته المواطن، ورميها بالحجارة في مواضع عدة من جسدها ثم صدمها بسيارته مما أدى إلى وفاتها وجنينها.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها “أقدم معجب بن صلفيق بن عياد الجميلي (سعودي الجنسية ) على استدراج زوجته، رسمية بنت محارب بن غشيم الجميلي (سعودية الجنسية) والخروج بها لوحدها إلى الصحراء ورميها بالحجارة في مواضع عدة من جسدها ثم صدمها بسيارته مما أدى إلى وفاتها وجنينها”.

وألقت سلطات الأمن في وقت سابق، القبض، الجاني ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه.

ونظرا لكون المجني عليها زوجة القاتل فقد أمنته غاية الأمن، إضافة إلى أنه قام بضربها أولاً بالحجارة ثم لاحقها بالسيارة حتى صدمها، ولأن مثل هذه الجرائم تتجاوز المقتول إلى أمن المجتمع وطمأنينته، ولما سبق فقد تم الحكم على الجاني بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا؛ وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ الحكم بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأكدت “الداخلية” في بيانها؛ للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.