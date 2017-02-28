القيادة تهنئ رئيس البوسنة والهرسك

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك الرئيس ملادين إيفانيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إيفانيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس ملادين إيفانيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، واعرب عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس ملادين إيفانيتش، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من الرقي والازدهار.