مدني الباحة ينبه من هطول أمطار رعدية

نبه مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من تواجد تشكيلات من السحب المنخفظة والمتوسطة الارتفاع اليوم على المنطقة تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط www.998.gov.sa ، وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.