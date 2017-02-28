“العمل” تكشف حقيقة تعديل مكافأة نهاية الخدمة

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صحة ما تم تداوله في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من تعديل مكافأة نهاية الخدمة للعامل الوافد، وذلك بمنحه راتب شهرين عن كل سنة.

المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أوضح أن نظام العمل، كفل للعامل الوافد مكافاة نهاية الخدمة، وذلك بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

ودعا أبا الخيل جميع العاملين من سعوديين ووافدين إلى زيارة بوابه الثقافة العمالية التي أتاحتها الوزارة لعملائها، للاطلاع والتعرف على الحقوق والواجبات والأنظمة من خلال الدخول على الموقع.