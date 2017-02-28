تحذير من أتربة وأمطار رعدية على الجوف

نبه مدني الجوف اليوم وحتى الساعة التاسعة صباحاً الخميس وحسب تنبيه مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً ليوم الخميس على منطقة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي أن هذه التنبيهات تتمثل بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار وتوقعات بهطول أمطار رعدية.

وأضاف أن الدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة والابتعاد عن مجاري السيول والاماكن المنخفضة وكذلك مراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

ودعا الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.