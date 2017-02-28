إحباط تهريب 3400 ذخيرة حية بجازان

تمكنت دوريات المجاهدين بالقطاع الشمالي بالدرب من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز أن دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب اشتبهت في مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2016 قادمة من الريث باتجاه مركز الفطيحة، مبيناً أن جرى متابعتها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف ألا أنه لم يمتثل للأمر وتم إطلاق طلقات تحذيره وواصل سيره.

وفاد بأن الدورية قامت بإعطاب أحد إطارات المركبة وإجباره على الوقوف، لافتاً إلى الدورية قامت بضبط المركبة بعد فرار قائدها ولَم يعثر عليه، وأنه عند تفتيش المركبة عثر بداخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش.

وأشار إلى أنه جرى احالة المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأضاف مدير عام فرع ادارة المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن رجال المجاهدين بالمرصاد لمجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين تحت توجيهات أمير منطقة جازان ومتابعة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد.