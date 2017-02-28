القبض على وافد عربي قتل آخر منذ 4 سنوات وفر هارباً

قبضت شرطة منطقة جازان اليوم على وافد من جنسية عربية أقدم على قتل آخر من بني جلدته قبل أربع سنوات وفر حينها إلى خارج المملكة.

شرطة المنطقة وفي بيان لها أوضحت أن من خلال التحريات والمتابعة الأمنية جرى رصد المتهم بإحدى نقاط الضبط الأمني التابعة لحرس الحدود ببلغازي منتحلاً صفة شخص آخر.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع قطاع حرس الحدود بالداير وبعثة إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان والتثبت من هويته، والقيام بعمل عدد من إجراءات الاستدلال، ما أسفر عن الكشف عن هويته الحقيقية.

وأضافت: الشرطة اتضح بأنه هو الشخص المطلوب والمتهم في قضية القتل، لافتةً إلى أن المتهم اعترف بجريمته، معللاً سبب إقدامه على قتل زميله لخلافات مالية بينهما.