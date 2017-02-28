أرامكو: صيانة دورية لمصفاة الرياض لمدة 80 يوماً

قالت شركة أرامكو إن مصفاة الرياض البالغ طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل، ستخضع لصيانة دورية مجدولة مسبقًا، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، ولمدة 80 يومًا، لإنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحدات المصفاة ومشروع وقود النقل‘‘.

وأوضحت الشركة، أن برنامج الصيانة الدورية لجميع مصافيها ضروري لضمان المحافظة على موثوقية وسلامة الأداء وجودة منتجاتها، حيث تخضع جميع المصافي في المملكة وبشكل دوري لبرامج الصيانة المجدولة منذ إنشائها.

وأكدت، أنها ستوفر جميع المنتجات البترولية التي تنتجها مصفاة الرياض وهي الديزل، والبنزين بنوعيه 91 و95والكيروسين، وغاز البترول المسال، والأسفلت، التي سيتوقف إنتاجها أثناء هذه الفترة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي الشركة الأخرى، وزيادة إمدادات المنطقة الوسطى عن طريق ضخ مزيد من الكميات في خطوط الأنابيب المغذية للمنطقة. كما تم التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لسحب ما تحتاجه من كميات غاز البترول المسال المتفق عليها معها من محطة توزيع المنتجات البترولية بالقطيف خلال فترة توقف مصفاة الرياض.