مقتل وجرح 22 شخصاً بحوادث أمنية متفرقة في العراق

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم , بينما أصيب 19 آخرون بجروح , إثر حوادث أمنيه متفرقة في العراق اليوم .

وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شخص واحد , وجرح أربعة آخرين, بانفجار عبوتين ناسفتين بتتابع سريع قرب ملعب شعبي في حي الشهداء جنوبي بغداد.

واضاف المصدر ” كما قتل شخص واحد , وأصيب خمسة آخرون, بانفجار عبوة ناسفة قرب الحي الصناعي بمنطقة المعامل شرقي بغداد, كما أفاد المصدر بمقتل قتل رجل أعمال عراقي برصاص مسلحين اعترضوا سيارته قرب نفق الشرطة غربي العاصمة العراقية.

وفي منطقة بوب الشام شمال شرقي بغداد أفاد عن إصابة شخصان بجروح بانفجار عبوة ناسفة, فيما أصيب ثمانية من عناصر القوات الأمنية بانفجار عبوتين ناسفتين بشرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين.