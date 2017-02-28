بـ 10 لاعبين الأهلي يواصل صدارته بفوزه على ذوب آهن الإيراني

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مسقطواس

قاد اللاعب عمر السومة فريقه الأهلي إلى الفوز بالدقائق الأخيرة من المباراة على ذوب آهن الإيراني بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ورغم نقص فريق الأهلي بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه معتز هوساوي بالدقيقة 47 ، إلا أنه حصد النقاط الثلاث في العاصمة مسقط ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن العين الإماراتي الثاني بعد فوزه 3-2 على بونيودكور الأوزبكي اليوم ، وتوقف رصيد ذوب آهان عند نقطة واحدة بالمركز الثالث وبونيودكور الأخير بدون نقاط .

وسجل الأهلي بالدقيقة 28 عن طريق عبدالفتاح عسيري ، ليدرك ذوب آهن التعادل قبل نهاية الشوط من ركلة جزاء سجلها مهدي رجب ، ورغم النقص العددي للأهلي إلا أنه استطاع من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 87 عن طريق لاعبه السوري عمر السومة من ركلة حرة .

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