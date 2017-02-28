“تعليم القريات” توضح حقيقة مقطع طلاب “الطريق الدولي”

أكدت إدارة تعليم القريات صحة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي أظهر عددًا من الطلاب بـ”قليب خضر” وهم يسيرون على الطريق الدولي بحثًا عن وسيلة نقل تُقلهم إلى مدرستهم الثانوية.

وقال بيان”تعليم القريات” إن طلبة قليب خضر محل اهتمام الإدارة، كما هم بقية الطلبة في كافة قرى وهجر المحافظة، موضحاً أن الموقف الذي وُضعوا فيه كان نتيجة قصور المؤسسة الناقلة لهم.

وأضاف البيان أنه لوحظ قصور في أداء المؤسسة الناقة التي تعاقدت معها “شركة تطوير”، ما نتج عنه إلغاء عقدها، لتقوم الإدارة بعدها بتأمين حافلة من إحدى المؤسسات الداخلية “ستر الراكان” لنقلهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول مع تحمل المتعهد كافة الأمور المالية على حسابه.

وتابعت: عقب ذلك لم تتعاقد شركة “تطوير” مع متعهد جديد لنقل الطلاب، حيث إن تعاقدات النقل من اختصاصها، لذا تمت مخاطبة الشركة والوزارة لتأمين متعهد جديد، وتم الرفع لمحافظ القريات ومدير تعليم الجوف وأمير المنطقة بهذا الشأن منذ إنهاء عقد المتعهد السابق لاتخاذ قرار عاجل بشأنه.

وواصلت : تمت مخاطبة الوزارة في شأن افتتاح مدرسة منذ عدة أعوام كان آخرها هذا العام، حيث جاء الرد بعدم انطباق ضوابط إحداث المدارس الجديدة على ثانوية قليب خضر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لطلاب قليب خضر وهم يسيرون على الطريق الدولي بين المركبات وفي وضع شديد الخطورة، بحثًا عن سيارة تقلهم إلى مدرسة العيساوية الثانوية.