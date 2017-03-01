لعلك تذكر قصة ذلك الحكيم الذي طلب منه أحد الملوك أن ينقش له عبارة على خاتمه تجعله إذا قرأها وهو حزين يسعد، وإذا قرأها وهو سعيد يحزن، فنقش له عبارة «هذا الوقت سيمضي»!. وهي عبارة حكيمة تلخص معنى الحياة بالكامل في أحرف معدودة …

كم هي الساعة الآن؟ هل تقرأ هذه السطور وأنت في منتصف النهار، مشغول بأعباء وظيفتك أو دراستك اليومية الثقيلة؟ أم إنه وقت المساء وأنت مسترخ في منزلك تقلب هاتفك الذكي وتتناول رشفات من مشروبك المفضل؟

سواء كان هذا الوقت أو ذاك، فلابد أنك قادر على أن ترجع برأسك قليلاً إلى الوراء، أن تسترخي وتتذكر كم من المواقف العصيبة التي مررت بها في الأشهر أو السنوات الماضية وظننت أنها نهاية العالم. فقدان عزيز غيبه الموت على حين غرة، فقدان فرصة وظيفة أو ترقية كنت تعتقد أنها حاسمة في حياتك، فشل في تجاوز مادة دراسية ظننت أنك لن تنجح بعدها أبداً في الحصول على المؤهل الجامعي الذي تحلم به، مواجهة مع خصم قوي متسلط لا قِبَل لك به، أزمة مادية طاحنة جعلتك تتمنى ألا يشرق عليك نهار الغد، كل تلك المواقف والأزمات وغيرها كثير مرت وانقضت بسوادها وظلمتها وبؤسها، انجلت عن صبح مشرق ونهار بهيج غسل دموعك وآلامك وداوى أوجاعك من حيث لا تشعر. كيف انقضت تلك الأيام العصيبة؟ كيف نجحت في تجاوزها؟ كيف تضاءلت وتقلصت تحدياتها ومصاعبها حتى أصبحت مجرد ذكرى ترويها لأحبابك وتستشعر مدى النضج والخبرة التي اكتسبتها بفضل مواجهتها؟

لعلك تذكر قصة ذلك الحكيم الذي طلب منه أحد الملوك أن ينقش له عبارة على خاتمه تجعله إذا قرأها وهو حزين يسعد، وإذا قرأها وهو سعيد يحزن، فنقش له عبارة «هذا الوقت سيمضي»!. وهي عبارة حكيمة تلخص معنى الحياة بالكامل في أحرف معدودة، كل ما على الأرض مؤقت وزائل ولا يدوم، وكل أزماتها وكوارثها وأهوالها مجرد لحظات قصيرة وتنقضي لتصبح مجرد خيالات من الماضي.

لكن تلك التقلبات والأزمات ليست مجرد أحداث عابرة، ومرورها وانقضاؤها يتفاوت بين شخص وآخر وبين جماعة وأخرى وبين أمة وأمة. فتلك الأزمات والمواقف هي امتحان دائم للنفس البشرية، امتحان ليقينها وثباتها على مواقفها ومبادئها، هي تطبيق عملي صعب لما يدعيه جميع الناس في وقت الرخاء من الفضائل والمثاليات. فتأتي تلك المواقف لتكون أشبه بالزلازل الصغيرة التي تهز الأرضية النفسية والفكرية التي تقف عليها تلك المبادئ والقيم، وتختبر صلابتها وتماسكها.

المصائب والأزمات تمر بكل أطياف البشر، وسنة الله في الأرض تقتضي أن تنجلي عنهم تلك الأزمات عاجلاً أو آجلاً تماماً كما نقش الحكيم في خاتم الملك «هذا الوقت سيمضي». لكن ما لم يكتبه الحكيم هو أن انقضاء الوقت له تبعات ولواحق، فيه رابحون وخاسرون، وخاسرون يعتقدون أنهم رابحون.

ولعل الآيات العظيمة في أواخر سورة النحل خير ما يعبّر عن هذه الحالة، فبعد أن حذّر الله المؤمنين من فتن الدنيا ومن أن يقبلوا مغرياتها بديلاً عن الإيمان وقول الحق، بعد التحذير والوعيد ذكرهم الله بالحقيقة التي لا جدال فيها فيقول عز وجل «ماعندكم ينفد… وما عند الله باق» منتهى البيان والإعجاز والحكمة مقطرة ومركزة في كلمات ربانية بديعة كل ما قد تعتقد أنك ستكسبه أو تخسره نتيجة لاختياراتك تذكر أنه سينفد، سينقضي وينتهي، ما تكسبه من مال أو جاه أو سلطة نتيجة تنازلك عن قيمك ومبادئك سينفد ويتلاشى، ما سيلحقك من دين أو فقر أو أذى نتيجة دفاعك عن الحق وتمسكك به سينفد كذلك وينقضي ويتلاشى سريعاً كما بدأ. ما الذي بقي إذن؟ بقي ما ادخرته عند الله نتيجة لصبرك ومجاهدتك ضد الأزمة العابرة مهما كانت عاتية في نظرك، فأنت في موقف الرابحين في كل الأحوال، تنازلت عن مكسب مزيف، وتحملت معاناة زائلة، وخرجت برصيد عظيم من المكاسب الدائمة التي لا تنقضي في حسابك المفتوح مع الله. لذلك يبشرك الله بذلك المكسب المضاعف في تتمة الآية «ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» يقول الشيخ الشعرواي -رحمه الله- في تفسير هذه الآية «كلمة { صَبَرُواْ } تدلُّ على أن الإنسان سيتعرّض لِهزَّاتٍ نفسية نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نَقْضه، حينما يلوح له بريق المال وتتحرَّك بين جنباته شهوات النفس، فيقول له الحق تبارك وتعالى: اصبر.. اصبر لا تكُنْ عَجُولاً، وقارن المسائل مقارنة هادئة، وتحمَّل كل مشقة نفسية، وتغلّب على شهوة النفس؛ لتصل إلى النتيجة المحمودة».

بل حتى المكاسب العاجلة في الدنيا يعدك الله بها إذا ثبت في وجه الضلال وقاومته وأصررت على طريق الحق والعدل لتنال البشارة بقوله عز وجل «من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون».

أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ويرزقنا صحبتهم في الدنيا والآخرة.