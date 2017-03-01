سلمان بن إبراهيم: سنواصل مع الـ «فيفا» الحدَّ من التدخل الحكومي

جدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه الثابت ضد التدخل الحكومي في لعبة كرة القدم في بعض بلدان القارة الآسيوية، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل التوصل إلى أفضل السبل لمعالجة هذه الظاهرة، والحد من آثارها السلبية على كرة القدم الآسيوية. جاء ذلك في الاجتماع السابع للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين في الإدارة التنفيذية للاتحاد القاري. وأكد الشيخ سلمان أهمية وحدة أسرة كرة القدم الآسيوية في وجه التدخلات الحكومية التي تؤثر سلباً على مسيرة اللعبة، مشدداً على أهمية الوقوف إلى جانب الاتحادات الوطنية الأعضاء لمعالجة هذه القضية الشائكة. وقال في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: «قمت مؤخراً بزيارة إندونيسيا التي رحبنا بها من جديد في أسرة كرة القدم بعد الإيقاف الذي تعرض له اتحادها الكروي، وقد بدا واضحاً للجميع مقدار الضرر الذي تسبب به التدخل الحكومي على مسيرة اللعبة في البلاد، وقد أكدنا خلال الزيارة دعمنا الكامل للاتحاد الإندونيسي في مساعيه الهادفة إلى إعادة بناء مكانة كرة القدم باستقلالية تامة». وأضاف: «يجب أن نقف متوحدين من أجل دعم الاتحادات الوطنية الأعضاء في مواجهة التدخلات من قِبل حكوماتها، ونحن نقدِّر أن بعض القضايا في هذا الشأن معقدة، ولكن يجب أن نتصرف بمسؤولية من أجل حماية مستقبل كرة القدم واللاعبين في الدول المتضررة من التدخل الحكومي».

كما أكد المكتب التنفيذي في الاجتماع الطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إيجاد حل فوري لقضايا كرة القدم الفلسطينية مع إسرائيل، وأعاد المكتب التنفيذي التأكيد على التوصية المقدمة من مجموعة عمل الاتحادات الوطنية في الاتحاد التي تطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة مراقبة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في الاتحاد الدولي إيجاد أفضل الحلول لإنهاء القضايا المستمرة في المنطقة عبر تطبيق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم في أسرع وقت ممكن. وقال: «فلسطين عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكل ما تطلبه أسرة الكرة الفلسطينية هو مشاهدة كرة القدم على أرضها، ونحن بدورنا نود الحصول على موعد نهائي لحل هذا الأمر، لأنه في الماضي تم تمديد هذا الموعد مرة تلو أخرى، وأصبحنا الآن في حاجة ماسة إلى معالجة الأمر بما يصب في مصلحة الكرة الفلسطينية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (١٤) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)