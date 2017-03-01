معهد البصائر ينظم دورة الذكاء الاجتماعي

نظم معهد البصائر للتدريب في الأحساء وتحت مظلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخرا دورة بعنوان الذكاء الاجتماعي لعبدالهادي البريه بن أحمد البريه وسيرته الذاتية؛ حيث إنه حاصل على ماجستير علم اجتماع في العنف الأسري والتربوي من جامعة الملك فيصل في الأحساء.. بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.. بكالوريوس لغة إنجليزية كلية المعلمين في الأحساء.. دبلوم إحصاء صحي وسكاني من المعهد الصحي الثانوي التابع لوزارة الصحة.. دبلوم إصلاح ذات البين مركز التنمية الأسرية.. عمل باحث إحصاء في وزارة الصحة واختصاصي اجتماعي.. مستشار أسري بالهاتف الاستشاري في جمعية الفضول الخيرية.. اختصاصي اجتماعي أول في عيادات مركز السلامة النفسية الطبي بالدمام.. رئيس القسم الاجتماعي في مركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والتأهيل بالدمام التابع لوزارة الداخلية حاليا، ومعلم للغة الإنجليزية في وزارة التعليم.. مدرب معتمد لدى المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني.

وذكر البريه أن دورة الذكاء الاجتماعي تهدف إلى تنمية قدرات الفرد في التعامل مع المواقف الحياتية مع الآخرين غير تنمية قدراته الذاتية واكتشاف إمكاناته الداخلية وتوظيفها في هذا الجانب، كما تهدف إلى إكسابه وتدريبه على المهارات الأساسية التي يحتاجها كطرق الإلقاء الصحيح والتعامل مع التجمعات البشرية وتوظيف لغة الجسد إيجابيا، وكذلك تنمية القدرة على إدارة المشاريع الاجتماعية التطوعية من حيث تحفيز الآخرين للعمل بها وما هي الطرق الكفيلة بجعلهم يستمرون بدرجة حماس متصاعدة لإنجاز هذه المشاريع. كذلك تهدف لتنمية القدرة على التفاوض وفهم نفسية المفاوض المقابل سواء كان ذي علاقة أسرية أو اجتماعية أو حتى تجارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (١٣) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)