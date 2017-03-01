310 آلاف ريال غرامات على «مخالفي سوق الدمام المركزي»

الدمام ـ الشرق

أسفرت الحملة التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية في سوق الدمام المركزي، عن مصادرة 12 ألف كرتون خضراوات وفاكهة و220 عربة تسوق، من الباعة المخالفين، إلى جانب رفع نحو 60 سيارة وشاحنة مهملة داخل السوق، فيما بلغ إجمالي الغرامات المطبقة على الباعة المخالفين 310 آلاف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة محمد الصفيان أن الحملة بدأت منذ أربعة أشهر، وهدفت إلى ملاحقة الباعة الجائلين في السوق المركزي بالدمام، الذين يعملون بدون تصاريح رسمية، ولا يملكون محالاً، ويمارسون عملهم في بيع الخضراوات والفواكه في طرقات السوق وممراته المخصصة للمتسوقين.

وأضاف أن الحملة انطلقت بعد تلقي شكاوى من تجار السوق وبعض المستهلكين، بأن الباعة الجائلين يفسدون عليهم تجارتهم، بعرض منتجات بأسعار مخفضة وغير صحية، وكذلك يشكلون منظراً غير حضاري للسوق، إلى جانب مضايقة رواد السوق في الطرقات والممرات، بخضار وفواكه، تم تسلميها إلى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها».

وذكر أن الأمانة طبقت نظام لائحة الغرامات والجزاءات البلدية أثناء الحملة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة (940)، وكذلك جميع قنوات التواصل التابعة لها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٧) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)