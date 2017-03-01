أمير نجران يطلق «برنامج طارئ»

أطلق أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، برنامج العمل الإسعافي والإغاثي والتطوعي والإنساني في الحد الجنوبي، تحت شعار «طارئ»، الذي تنظمه المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وأوضح أمين عام المنظمة الدكتور صالح السحيباني، أن البرنامج الذي انطلق من منطقة نجران، يهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي في المجتمع من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية، وإحياء برامج عدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٧) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)