«بلدي المسارحة» يوقف تنفيذ مشروع بمليون ريال

أوقف المجلس البلدي في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، تنفيذ مشروع البردورات الإسمنتية الذي تنفذه البلدية عن طريق إحدى الشركات بتكلفة تبلغ حوالي مليون ريال، وذلك لعدم أهميته، ووجود مشاريع أهم في المحافظة، واحتياجات ضرورية للأهالي لم تقم البلدية بتنفيذها.

وأوضح رئيس المجلس يحيى فقيهي، أن المجلس قرر بالإجماع إيقاف المشروع انطلاقاً من المصلحة العامة للمحافظة، وقياماً بواجب الأمانة الملقاة على عاتقه، مرجعاً سبب الإيقاف إلى وجود أولويات أهم من المشروع الذي يعد تحسينياً وجمالياً، وليس ضرورياً بالمقارنة مع تردي شوارع المحافظة، وشكاوى المواطنين المتكررة حول ذلك التي وصلت إلى أمير المنطقة.

وأضاف أن المجلس قرر نقل المشروع لصيانة وسفلتة شارع المحافظة الذي يعتبر الشريان الرئيس والأهم في المحافظة، كما قرر اعتماد مبلغ 900 ألف ريال إضافية لشارع المحافظة في الميزانية الحالية، وأوصى بالبدء فوراً في أعمال صيانة وسفلتة الشارع بعد انتهاء أعمال التمديدات وتحويل أعمدة الكهرباء إلى خطوط أرضية، إضافة إلى تخصيص المجلس أيضاً ثلث ميزانية المبادرات المتعلقة بالسفلتة للشوارع والطرق الرئيسية والأحزمة الدائرية للمحافظة، إضافة إلى ما تقدم من المبالغ السابقة، نظراً لكون مدينة الأحد المحور الرئيس لجميع القرى، كما خصص المجلس بقية ميزانية المبادرات لأحياء الأحد الداخلية، وسفلتة القرى وربطها بالطرق العامة حسب الأولويات، ووفق خطة عادلة يضعها المجلس.

وأكد فقيهي حرص المجلس على مصلحة المحافظة، وكل ما يخدم استمرار وتطور التنمية فيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٨) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)