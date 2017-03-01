اتفاقية لـ 6 عقود: «أرامكو» تشتري نصف مشروع نفطي ماليزي ضخم

وقعت شركتا «أرامكو» السعودية والنفط والغاز الوطنية الماليزية «بتروناس» اتفاقيةً تشتري الأولى بموجبها حصة نسبتها 50 % في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات «رابد» في مجمع بينغيرانغ الماليزي المتكامل.

وشرّف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء ماليزيا، محمد نجيب عبدالرزاق، حفل توقيع الاتفاقية أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومدة الاتفاق 60 سنة، فيما سيمتلك المشروع حال انتهائه طاقة تكرير ضخمة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، ما يعزز القدرة التنافسية لـ «أرامكو».

التزام بشراكة متينة

وعدّ الوزير لدى مكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتو سري عبدالرحمن دحلان، هذا الاتفاق دليلاً على التزام بلاده والمملكة بعلاقات ثنائية متينة؛ وحافزاً لمزيدٍ من الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً عمق الشراكة بين البلدين.

وبعد بدء الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم؛ اعتبر دحلان، في كلمةٍ له، أن حكومتي البلدين دعمتا تحويل الحلم بشراكة قوية إلى واقعٍ ملموس. بدوره؛ عدّ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس خالد الفالح، الشراكة بين «أرامكو» وبتروناس» حلقةً إضافيةً في سلسلة التعاون الوثيق بين المملكة وماليزيا وركناً جديداً من أركان التعاون الاقتصادي المتنامي.

وأبدى الفالح، في كلمةٍ خلال الحفل، سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الماليزي مناسبة توقيع اتفاقية المشروع المشترك لمجمع التكرير والبتروكيماويات.

وأكد أن زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا تجسد عمق واستمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين «اللذين تجمعهما الأهداف المشتركة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لخير شعبيهما والعالم كله»، مشيراً إلى حرص القيادتين على ترسيخها وتطويرها وتوسعة قاعدتها في كافة المجالات.

زيادة الاستثمارات في صناعة الطاقة

وأفاد الفالح بأن الاتفاقية بين «أرامكو» و»بتروناس» سترتقي بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق جديدة من زيادة الاستثمارات في صناعة الطاقة وفق «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجية السعودية الرامية إلى التوسع في مشاريع التكرير والتوزيع والبتروكيماويات بما يحقق أكبر قيمة مضافة من الصادرات النفطية، فضلاً عن السعي إلى التوسع في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق الواعدة في جنوب شرق آسيا «ومنها ماليزيا الشقيقة التي نطمح أيضاً أن تكون منصةً للوصول إلى أسواق شرق آسيا».

وأعرب الوزير عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لهذا المشروع التنموي الكبير؛ ولرئيس الوزراء الماليزي ومسؤولي حكومته على ما وفروه من تسهيلات كبيرة.

وتابع بالقول إن «اتفاقية المشروع المشترك التي ستمتد إلى 60 سنة قادمة تملؤنا طموحاً وتطلعاً إلى مزيدٍ من التعاون بين بلدينا في ظل قيادتيهما الحكيمتين، لنحقق آمال الشعبين الشقيقين في الرخاء والازدهار».

وبحسب كلمة الفالح؛ تعد المملكة أكبر منتجي الزيت الخام وتمتلك أكبر احتياطي منه في العالم، وشركتها «أرامكو» هي أكبر شركة نفطية في العالم، وشركاتها الأخرى مثل «سابك» من أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، فيما تعد ماليزيا ثالث أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وثاني أكبر منتج للزيت الخام والغاز الطبيعي في منطقة شرق آسيا، وشركتها «بتروناس» من أكثر شركات البترول الوطنية نجاحاً على الصعيد العالمي. وعقب كلمتي الوزيرين السعودي والماليزي؛ شاهد الملك سلمان ورئيس وزراء ماليزيا، وحضور الحفل، فيلماً تضمّن مشاهد مصورة للعلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين وأبرز الشراكات الكبيرة والمتنامية بينهما في الجانبين الاقتصادي والتجاري.

وأبدى رئيس وكبير إداريي «بتروناس»، وان ذو الكفل، سعادته بتوقيع شراكة صناعية مهمة مع «أرامكو» تصبّ في مصلحة البلدين؛ بتطوير مجمع بتروكيميائي عالمي يفتح آفاقاً جديدة وأسواقاً واعدة خصوصاً في مجال التكرير والمعالجة.

وأكد ذو الكفل، في كلمةٍ عقب عرض الفيلم، أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح و»قد تم حتى الآن إنجاز 60% منه».

وأبان: «هذا المشروع الاستراتيجي يقع بالقرب من أسواق كبيرة ونامية، ويُتوقّع له النجاح الكبير»، واصفاً توقيع الاتفاقية بـ «اللحظة التاريخية لشركتين وطنيتين رائدتين في العالم» وبـ «خطوة مباركة من شأنها فتح آفاق أخرى لاتفاقيات واعدة في مجالات مهمة للبلدين».

كذلك؛ عبّر رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مع شركة عالمية ورائدة كـ «بتروناس».

وقال في كلمةٍ أمام الحضور إن «توقيع اتفاقية شراء حصة لشركة أرامكو السعودية من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيمويات (رابد) (في) مجمع بينغيرانغ؛ خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لأرامكو فهي بذلك تستفيد من الخبرات الكبيرة لبتروناس وتفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتها وتوسّع دائرة عملها».

وأوضح الناصر أن المشروع سيمتلك حال انتهائه طاقة تكرير ضخمة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً «ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة أرامكو التنافسية أكثر فأكثر».

وأكد: «هذا المشروع الحيوي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 إضافةً إلى الاستفادة الكبيرة للبلدين من الإمكانات الضخمة فيه».

وبعدما وقّع رئيسا «أرامكو» و»بتروناس» الاتفاقية؛ التُقِطَت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء ماليزيا وكبار مسؤولي الشركتين.

وحضر حفل التوقيع الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والوزراء أعضاء الوفد الرسمي وعددٌ من المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٣) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)