الطريفي يبحث أوجه التعاون بين الصحافتين السعودية والماليزية

د. الطريفي خلال اجتماعه برؤساء التحرير والإعلاميين الماليزيين (واس)

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كوالالمبورواس

بحث وزير وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أوجه التعاون بين الصحافتين السعودية والماليزية، لدى لقائه أمس في كوالالمبور رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في ماليزيا.
وأتى اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ماليزيا.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٢) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)
كوالالمبور  |  واس
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