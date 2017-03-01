بحث وزير وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أوجه التعاون بين الصحافتين السعودية والماليزية، لدى لقائه أمس في كوالالمبور رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في ماليزيا.
وأتى اللقاء على هامش الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ماليزيا.
الطريفي يبحث أوجه التعاون بين الصحافتين السعودية والماليزية
بحث وزير وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أوجه التعاون بين الصحافتين السعودية والماليزية، لدى لقائه أمس في كوالالمبور رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في ماليزيا.
-
-
الدويش: لا يمكن سحب نقاط من النور.. و«اتحاد اليد» عليه التدخل
-
-
-
أبا الخيل لـ الشرق: رنا الدوسري أُعيد تسجيلها في «معاش الضمان»…
-
-
-
-
-
-
الملك سلمان يحثّ الجامعات الإسلامية على تحصين الشباب ضدّ الغلو والتطرف: أنتم…
-
-
-
-
الفالح: الاتفاقية مع «بتروناس» تستهدف أسواقاً آسيوية مهمة .. وتجسد تنويع الشراكات
-
استثماراتٌ بـ 8 مليارات ريال .. وترخيصٌ لشركة حلول بيئية ماليزية
-
الملك سلمان في إندونيسيا اليوم .. السفير الشعيبي لـ الشرق: نقلة كبيرة في التعاون…
-
ولي ولي العهد يبحث مع رئيس «HSBC» فرص الشراكة وفق «رؤية 2030»
-
وزير الحرس الوطني يُخرِّج الدفعة الأولى من «طب جامعة سعود» في جدة
-
-
-
الملك للمفتين الماليزيين: التحديات تتطلب مزيداً من التضامن .. وللمبتعثين: كونوا…
-
-
-
Profile