«مسك الخيرية» تطلق «عوالمنا» لإظهار مواهب الأطفال

في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض؛ تزيح مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» الستار، السبت المقبل، عن مشهد إبداعي جديد ضمن سلسلة مبادراتها، إذ ستطلق فعالية «عوالمنا» تحت عنوان «أتبع حدسي».

وهدف الفعالية تسليط الضوء على إبداع الأطفال وإبراز مواهب المتميزين على منصةٍ من شأنها تحفيز الأطفال على على تنمية مهاراتهم.

وتتيح «عوالمنا» للأطفال تجربة أدوارٍ من خلال الخطابة والتمثيل والحركات الاستعراضية، فضلاً عن إبراز التجارب الإبداعية في الابتكار.

وتعد هذه الفعالية مبادرةً ترفيهيةً إلهاميةً موجّهةً من الأطفال إلى الأطفال، كمنصة تفاعلية تضم فقرات أبطالها عدد من الأطفال المتميزين؛ الذين سيستعرضون على خشبة المسرح مهاراتهم في مجالات متنوعة أمام أصدقائهم وعائلاتهم.

وتهدف مؤسسة مسك الخيرية، من خلال هذه الفعالية، إلى تحفيز الطفل على الاستماع إلى صوته الداخلي ليستمد طاقته ومشاعره من أعماق روحه.

ومن بين الأهداف تدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي، وتطوير أفكاره وقدراته على تحسين إمكاناته، وإثراء مخيلته، فضلاً عن تمكين موهبته من الظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

وتؤكد المؤسسة حرصها على إبراز المبدعين الصغار بمشاركة عددٍ من الأطفال وأولياء الأمور والاختصاصيين التربويين، فضلاً عن إيجاد مجتمع ترفيهي وإلهامي يعزز القيم الجمالية الأصيلة، حيث تُعنى «عوالمنا» بالأصالة في صنع المحتوى والإنتاج المرئي والمسموع، وتتضمن ابتكارات الأطفال بتنوع مجالاتها الفنية والثقافية والعلمية.

وتؤمن «مسك» بأن ما يشكِّله الأطفال من نسبة كبيرة في إجمالي تعداد سكان المملكة أمرٌ يؤكد على ضرورة العناية بهم، والاستماع إلى أفكارهم وتوجهاتهم، وكذلك مشاركة تجاربهم ونشر الإلهام والتحفيز في جيلهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٥) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)