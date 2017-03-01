بحث وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليس، العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وكان الجبير استقبل، في مكتبه في مقر «الخارجية» أمس، السفير كوليس.
واستقبل، أيضاً، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة، كريستوفر هينزل، في لقاءٍ بحث العلاقات الثنائية ومواضيع الاهتمام المشترك.
إلى ذلك؛ تسلّم الجبير نسخةً من أوراق اعتماد السفير المكسيكي المعيّن لدى المملكة، خوان ألفريدو ميراندا أورتيس، تمهيداً لتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتسلّم الجبير، في سياقٍ متصل، نسخةً من أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا المعيّن لدى المملكة، سعد كاشاليا، تمهيداً لتقديمها إلى خادم الحرمين.
وكان الجبير استقبل، أمس، سفيري المكسيك وجنوب إفريقيا.
تسلم أوراق سفيري المكسيك وجنوب إفريقيا
الجبير يبحث العلاقات مع بريطانيا وأمريكا
بحث وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة، سايمون كوليس، العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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