تمكنت دوريات المجاهدين في القطاع الشمالي في الدرب من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين في جازان خالد عبدالله، أن دوريات قطاع المجاهدين اشتبهت في مركبة من نوع «هايلوكس» قادمة من الريث في اتجاه مركز الفطيحة، وجرى متابعتها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف إلا أنه لم يمتثل للأمر، وتم إطلاق طلقات تحذيرية لكنه واصل سيره، فقامت الدورية بإعطاب أحد إطارات المركبة وإجباره على التوقف، وتمكنت من ضبط المركبة بعد فرار قائدها الذي لم يُعثر عليه، وعند تفتيشها عُثر داخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش. وأشار عبدالله إلى أنه تم إحالة المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
إحباط تهريب 3400 طلقة حية
تمكنت دوريات المجاهدين في القطاع الشمالي في الدرب من ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية.
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