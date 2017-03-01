قائد «الطوارئ الخاصة» يطّلع على سير «وطن 87»

اطّلع قائد قوات الطوارئ الخاصة، الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، على سير العمليات التدريبية والتمرينات الافتراضية؛ التي تجري في إطار فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني «وطن 87».

جاء ذلك لدى تفقُّد الفريق الحربي أمس، مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة في منطقة المدينة المنورة.

وتقام في المركز فعاليات «وطن 87» بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وشرح قائد التمرين التعبوي، اللواء ركن محمد بين عبيد العصيمي، للفريق الحربي ما تم إنجازه من خطواتٍ تضمن نجاح وسلامة التمرين.

بدوره؛ استعرض مساعد قائد التمرين، العقيد ركن عمر بن إبراهيم العدوان، مجمل الفرضيات التي يجرى تطبيقها بالتوازي مع المعطيات التي تقدمها جميع القوات المشاركة في «وطن 87».

كذلك؛ التقى الحربي قائد مركز القيادة والسيطرة، واستمع إلى شرحٍ من الضباط المشاركين في المركز.

ورافق الحربي خلال زيارته التفقدية نائب قائد القوات الخاصة، اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٥) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)