الشيخ الرقيب: على جمعية الثقافة أن تنطلق من منطلق إسلامي

الدمام ـ الشرق

دعا رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب ما تتمتع به المنطقة من حضارة وثقافة متميزة. وفي مداخلته، في تدشين «نقوش الشرقية» قال الشيخ الرقيب «لا يخفى على الجميع ، أن المنطقة الشرقية معروفة بحضارتها وثقافتها المتميزة، انطلاقا من موقعها الجغرافي، وارتباطها ايضا بدول الخليج العربي، والبحر والصحراء والخضرة، كلها توجد فيها ولله الحمد، ولعل ما يعجبني في هذه الجلسة و لعل الجميع يشاركني في ذلك، هذا التقديم المتميز».

وأضاف «جمعية الثقافة والفنون، يجب أن تنطلق من منطلق إسلامي عربي ثقافي، مقيد الأوامر الشرعية، وابتعاد عما يسوء، فما أجمل ان تكون هذه الجمعية، ولعلي في هذا المجلس، و ليأئذني سمو الامير، ان أسمع لهذه الجمعية ما يسر، بتبنهيا لهذه الأفكار التي ترفع من عاداتنا وتقاليدنا كي تؤصل وتشجع ذلك النشء، ليعلم ان في ديننا فسحة، وان فيه ولله الحمد ثقافتا وحضارتنا، ما يجعلنا نشجع مثل الأمور التي فيها الدعوة إلى الخير، وفيها أيضا تشجيع على المحافظة على الطبيعة وعلى الحياة وعلى جميع ما في المجتمع، ونسأل الله عز وجل ان يجزي أميرنا، خير الجزاء، على ما يقوم به، وهذه من المبادرات الرائعة التي أعتقد ان تنتقل للمناطق الأخرى.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٦) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)