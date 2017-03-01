996 ألف مستفيد من مراكز التأهيل الشامل في «الشرقية»

الدمام ـ الشرق

بلغ عدد المستفيدين من مراكز التأهيل الشامل في المنطقة الشرقية 996.094 مستفيداً وعلى نطاق مركز الدمام والأحساء وحفر الباطن، منهم 918 مستفيداً يقيمون في المراكز على مدى الـ 24 ساعة لتقدم لهم كافة الخدمات التأهيلية من خلال الأقسام المختلفة والطاقم الوظيفي المتخصص وتشمل الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية والعلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية والجبائر والخدمات الاجتماعية والنفسية المختلفة والتدريب الرياضي والبرامج والأنشطة الموجهة، فيما يبلغ عدد الموجودين لدى أسرهم 7894 مستفيداً في المنطقة بمختلف فئاتهم.

ذكر ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعيد الغامدي.

من جهته، أوضح مدير مركز التأهيل الشامل للذكور في الدمام محمد الزهراني أنه تم مؤخراً استحداث خمس إدارات جديدة بمسمى وحدات الخدمات المساندة موزعة على محافظات المنطقة، وهي: الدمام والأحساء وحفر الباطن تتخصص في تقديم الخدمات للمستفيدين الموجودين لدى أسرهم، ويُقدم لهم مبلغ يتراوح من 4000 إلى 20000 ريال سنوياً، ويتم إيداعها في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عبر دفعات شهرية، كلٌ حسب شدة إعاقته، كما تقدم لهم 9 خدمات مختلفة.

إلى ذلك، أكد مدير مركز التأهيل الشامل في الأحساء عبدالله المسعود، أن مراكز التأهيل الشامل في الدمام والأحساء تقدم خدمة التأهيل المهني، وهي موجهة للحالات القادرة على التدريب والعمل ليلتحق المستفيد بإحدى البرامج التدريبية لمدة عام أو عامين بناءً على نوع التخصص، مبيناً أن برنامج الرعاية المنزلية التأهيلية يقدم خدماته لجميع المستفيدين من الوزارة بشرط واحد فقط وهو عدم ازدواجية الخدمة مع وزارة الصحة.

يذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية يشارك في المعرض السنوي للدفاع المدني، الذي يقام في معارض الظهران، وزاره أكثر من 2500 زائر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٤) صفحة (٧) بتاريخ (٠١-٠٣-٢٠١٧)