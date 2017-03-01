حرصًا من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تلمّس احتياجات المواطنين والمواطنات، والاهتمام بقضاياهم، فقد أمر بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حاليًّا على حسابهم الخاص في ماليزيا بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها، وفي تخصصات الابتعاث المعتمدة ، أو من أنهى الساعات المطلوبة في التخصصات الأخرى.
بأمر الملك..
إلحاق الدارسين على حسابهم في ماليزيا بالبعثة التعليمية
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