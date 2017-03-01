حذف العراق من قائمة حظر السفر الأمريكية

أفاد مسؤولون أميركيون أن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً مؤقتاً على السفر إلى الولايات المتحدة، بحسب “رويترز”.

وقالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن أسمائهم إن الأمر الجديد الذي سيصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة سيحذف العراق من قائمة الدول التي يواجه مواطنوها حظراً مؤقتاً على السفر إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أمس الثلاثاء أن أربعة مسؤولين قالوا إن القرار يأتي بعد ضغوط من وزارتي الدفاع والخارجية.

وقالت إن الوزارتين حثتا البيت الأبيض على إعادة النظر في ضم العراق إلى القائمة نظراً لدوره الرئيسي في الحرب على “داعش”. ومن المنتظر أن يوقع ترامب الأمر الجديد يوم الأربعاء.