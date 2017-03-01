خادم الحرمين يصل إندونيسيا

بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم إلى جمهورية إندونيسيا في زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار حليم الدولي في جاكرتا، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا.

كما كان في استقبال الملك المفدى وزيرة الخارجية ريتنو مار سودي، ووزير الشؤون الدينية لقمان حكيم سيف الدين، وسفير إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، وحاكم جاكرتا باسوكي تجاهجا، وعدد من كبار المسؤولين في إندونيسيا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا.

إثر ذلك توجه خادم الحرمين، في موكب رسمي إلى قصر إستانه الرئاسي.