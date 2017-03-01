الأسهم السعودية تتراجع بـ 129 نقطة

تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 1.82% في شهر فبراير الماضي بإغلاق عند مستوى 6.972.39 نقطة، منخفضا 129.47 نقطة، مقارنة بإغلاق الشهر السابق، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر عند مستوى 7.140.18 نقطة.

وكشفت “تداول” في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم أن القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية فبراير بلغت 1633.42 مليار ريال أي ما يعادل 435.58 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 1.52% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في فبراير الماضي 75.73 مليار ريال أي ما يعادل 20.19 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 26.65% مقارنة بالشهر السابق.

فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 4.14 مليارات سهم مقابل 5.64 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بانخفاض بنسبة26.72%.

كما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر فبراير 2017م 2.05 مليون صفقة مقابـــل 2.78 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يناير الماضي، وذلك بإنخفاض بنسبة 26.08%.