تريليون دولار للبنية التحتية الأمريكية

1012239.jpg
طباعة التعليقات

متابعاتالشرق أونلاين

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بتخصيص تريليون دولار من الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، وخلق الملايين من الوظائف الجديدة.

وقال ترامب في خطاب أمام الكونغرس: “بهدف بدء إعادة إعمار البلاد، سأطلب من الكونغرس الموافقة على التشريعات التي ستطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف”.

وأضاف: “أميركا أنفقت زهاء 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في حين تفككت البنية التحتية لدينا.

وبتلك التريليونات 6 من الدولارات كان بإمكاننا إعادة بناء بلدنا مرتين وحتى ثلاث مرات لو كان لدينا زعماء يملكون القدرة على التفاوض”، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول شروط هذه الخطة الاستثمارية.

الشرق أونلاين  |  متابعات

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك