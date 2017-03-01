تريليون دولار للبنية التحتية الأمريكية

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بتخصيص تريليون دولار من الاستثمارات العامة والخاصة من أجل تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، وخلق الملايين من الوظائف الجديدة.

وقال ترامب في خطاب أمام الكونغرس: “بهدف بدء إعادة إعمار البلاد، سأطلب من الكونغرس الموافقة على التشريعات التي ستطلق استثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية في الولايات المتحدة، سيتم تمويلها بفضل رؤوس أموال من القطاعين العام والخاص، وهو ما سيخلق ملايين الوظائف”.

وأضاف: “أميركا أنفقت زهاء 6 تريليونات دولار في الشرق الأوسط، في حين تفككت البنية التحتية لدينا.

وبتلك التريليونات 6 من الدولارات كان بإمكاننا إعادة بناء بلدنا مرتين وحتى ثلاث مرات لو كان لدينا زعماء يملكون القدرة على التفاوض”، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول شروط هذه الخطة الاستثمارية.