أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبلغ معاشات شهر جمادى الآخر ومبالغ برنامج الغذاء، لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأكد المشرف العام على وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الفريان، أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري ومساعدة الغذاء اليوم على دفعتين، حيث تم إيداع مبلغ 1.250.831.078 ريالاً كمعاش شهري، لـ852.320 أسرة مستفيدة، مضيفاً أن الوزارة أودعت في وقت لاحق اليوم مبلغ 177.304.008 ريالات، لـ 795.496 مستفيداً من برنامج الغذاء.

وأوضح الدكتور الفريان أن إجمالي المبلغ الذي تم إيداعه للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة اليوم 1.428.135.086 ريالاً.

وأضاف أن صرف معاش شهر جمادى الآخر للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، حيث تم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، قد أودعت استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”، مؤكداً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف.

وحث الدكتور الفريان، المستفيدين من الضمان والرعاية الاجتماعية على الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية، قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته الوزارة في تاريخ 1438/8/1 هـ وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد، مع وصول عدد مستفيدي الضمان والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية إلى 976.356 ألف مستفيد.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلقت مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية في اليوم الأول من شهر صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص، منهم 837 ألف أسرة، و470 ألفا من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف المشروع الذي يستمر ستة أشهر، إلى تحديث البيانات – الاسم – السن – العنوان – الرقم البنكي – وتحديث البيانات الصحية.