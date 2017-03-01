كسر يغرق مدخل القطيف الشرياني بالصرف الصحي

تسبب كسر في أحد خطوط الصرف الصحي الواقعة على امتداد أحد الشرياني في محافظة القطيف بإغراق الطريق بمياه الصرف صباح اليوم.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد بن الحميدي العنزي، أن غرفة البلاغات بفرع خدمات المياه بمحافظة القطيف بلاغاً يفيد بوقوع كسر بأحد الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بطريق أحد .

وقامت على أثره الفرق الفنية الخاصة بالطوارئ على مباشرة الكسر والذي اتضح كسر في خط الطرد الرئيسي سعة ٩٠٠ملم والخاص بمحطة الضخ بالناصرة ، حيث قامت على الفور بنزح المياه المتجمعة وتأمين الموقع بوسائل السلامة والبدء في عمليات إصلاح الخط التي ستنتهي بإذن الله خلال الساعات القادمة .

ونفذ فرع خدمات المياه بالمحافظة خطة الطوارئ المعتمدة لمثل هذه الحالات وتمرير الخدمة دون الإضرار بالمشتركين القاطنين بالقرب من موقع الكسر أو بالمحافظة .