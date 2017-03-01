“صحة جازان” تكشف حقيقة نفايات صبيا الطبية

أصدرت صحة جازان بياناً الحاقها حول قضية النفايات الطبية التي ظهرت مؤخراً.

وقالت فيه إلحاقاً للبيان الصادر من صحة جازان يوم السبت ٢١ جمادى الأولى لعام ١٤٣٨هـ بخصوص التخلص من النفايات الطبية بمحافظة صبيا ، تودّ صحة جازان التنويه والتأكيد على التزامها بإتخاذ الاجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، وبالإشارة إلى ما تم ذكره في البيان السابق فقد تم إستدعاء الشركة المتعهدة بالنفايات الطبية ومراجعة سياسة وآلية التخلص من النفايات الطبية ولم يثبت إخلال الشركة بأي من بنود العقد في هذه الحادثة، كما أن الشركة قد عبرت عن التزامها بالتخلص من النفايات الطبية وغير الطبية في الأماكن المخصصة لذلك ووفق المتطلبات والمعايير في هذا الشأن .

ولفتت إلى أن التحقيقات قد بينت قيام مجموعة من عمال التشغيل والنظافة وفي ظل اهمال المشرفين من مواقع رفعها بتصرف غير مسؤول وغير منهجي برمي تلك الكميات، كما تم التحقق من أنها حالة شاذة عن طبيعة مسار العمل، وتم محاسبة من ثبت في حقهم ذلك، كما تم مراجعة الإجراءات والتطبيقات لتحسينها منعا لتكرار ذلك. كما سيتم تمرير تفاصيل النتائج للسادة الكرام في أمانة المنطقة لتعزيز التكامل في هذا الجانب.