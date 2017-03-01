كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أن نقل الركاب من داخل المطارات، عبر السيارات العاملة بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، مثل “أوبر” و”كريم”، تعد مخالفة يعاقب عليها نظام المرور.

وأكدت أن نقل الكدادين للركاب من المطارات يعد مخالفة أيضًا.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن منع عمل مركبات “أوبر” و”كريم” والكدادين من نقل الركاب من المطارات؛ يعود إلى أن المطارات تقع ضمن حدود هيئة الطيران المدني، وأن الهيئة لها أنظمة خاصة لتشغيل سيارات النقل بأجر.

وبين أن المرور يسعى إلى وضع تنظيمات مع هيئة الطيران بهذا الخصوص مستقبلًا.

وذكر أن من يضبط وهو يستخدم سيارة خصوصية لنقل الركاب بأجر من داخل أحد المطارات، يحال إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية إذا كان مواطنًا، وإذا كان أجنبيًّا تتم إحالته إلى مكتب العمل بعد إقرار العقوبة بحقه.