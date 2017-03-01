“صحة جازان” : لاصحة لقطع عضو ذكري لطفلٍ

نفت صحة جازان ما تم تداوله ونشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن تعرض طفل حدث الولادة لقطع عضوه الذكري بسبب خطأ طبي بأحد المراكز الصحية الخاصة بأبوعريش.

وأوضح متحدث صحة جازان نبيل غاوي، أنه تم تشكيل لجنة تفتيش تابعة لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة المنطقة، اطلعت على الملف الطبي للطفل، وأخذت إفادة الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية، كما تم الاطلاع على التراخيص النظامية لجميع الطاقم الطبي الذي تعامل مع الحالة.

وأضاف غاوي، أنه تمت إحالة الطفل إلى أحد مستشفيات المنطقة، وتم عرضه على استشاري جراحة أطفال أفاد في تقرير الحالة بأن العملية تمت بنجاح، وأن الطفل لم يتعرض لقطع عضوه الذكري، وأن حالات التطهير معرضة لنسبة من النزيف فقط، وتمت معالجته في حينه، وأن حالة الطفل مستقرة ولم يتعرض لأذى.