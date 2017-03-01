طالب يحول الجرذان الميتة إلى حافظات للأقلام

ابتكر طالب جامعة بريطاني طريقة غريبة من نوعها لكسب المال لتغطية مصاريفه الدراسية بعد أن تعلم تحنيط الحيوانات وتحويلها إلى حافظات للأقلام.

وقال جاك دافني (22 عاماً) الذي يدرس التصميم ثلاثي الأبعاد في جامعة ديفون البريطانية، إنه استخدم مهاراته التي اكتسبها أثناء عمله في متجر جزار في تحنيط الجرذان والفئران والأفاعي الميتة وتحويلها إلى حافظات للأقلام بهدف بيعها.

وأضافت دافني “بدأت تجاربي على العديد من الحيوانات الميتة الصغيرة كالسناجب والأرانب حتى اكتسبت خبرة كبيرة في التحنيط. أصبحت منتجاتي شائعة في أمريكا، وقمت ببيع العديد منها في النرويج”.

ويذكر بأن الطلبيات على منتجات دافني بدأت بالتزايد بعدما قام بنشر صور لحافظة لأقلام الرصاص مصنوعة من جرذ ميت على الإنترنت.

وبحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني، كشف دافني بأنه لا ينوي أن يحترف مهنة التحنيط في المستقبل، وأنه لجأ إليها فقط ليغطي مصاريف دراسته.