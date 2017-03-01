استدعاء 139 مركبة “لامبورغيني”

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متابعاتالشرق أونلاين

استدعت وزارة التجارة والاستثمار اليوم 139 مركبة “لامبورغيني أفينتادور كوبيه ورودستر”لخلل قد يؤدي إلى تسرّب بخار الوقود مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

وشدد الوزارة على ملاك المركبات التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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