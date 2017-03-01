فرار عشرات الآلاف غرب الموصل بسبب المعارك

أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، الأربعاء، فرار 26 ألف نازح من الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم داعش قبل عشرة أيام.

وقال الوزير في بيان نقله مكتبه الإعلامي إن “فرق الوزارة الميدانية استقبلت 26 ألف نازح من الساحل الأيمن لمدينة الموصل (الجانب الغربي) خلال الايام العشرة الماضية”.

وكانت القوات العراقية بدأت حملة عسكرية لطرد داعش من مدينة الموصل (معقله بشمال العراق).

وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن ما يصل إلى 1.2 مليون شخص سيتأثرون على الأرجح بمعركة الموصل. وفي أسوأ الحالات تتوقع الأمم المتحدة نزوح ما يصل إلى مليون منهم.