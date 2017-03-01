انتحار عشريني في خليص

انهى مواطن عشريني بمحافظة خليص التابعة لمنطقة مكة المكرمة، حياته وذلك بإطلاق النار على نفسه.

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، بين بأن شرطة محافظة خليص باشرت بتاريخ ١٤٣٨/٦/١هـ بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري؛ حيث انتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى الموقع، واتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر قد فارق الحياة ، تم نقل جثمانه إلى المستشفى، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية تبين أنه يعاني من اعتلالات نفسية وتم تحريز السلاح المستخدم بمسرح الحادث ، وستتم إحالة كامل الأوراق إلى الجهة المختصة.