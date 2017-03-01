العصيمي يعلن أسماء المعينين على المستوى السادس

المتحدث الرسمي للتعليم

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متابعاتالشرق أونلاين

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي اليوم عن الأسماء التي شملها قرار مدير عامّ الشؤون الإدارية والمالية، بتعيين ٥٢ معلّمًا على المستوى السادس، وذلك بعد طيّ قيدهم من المستوى السابق.


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