العصيمي يعلن أسماء المعينين على المستوى السادس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي اليوم عن الأسماء التي شملها قرار مدير عامّ الشؤون الإدارية والمالية، بتعيين ٥٢ معلّمًا على المستوى السادس، وذلك بعد طيّ قيدهم من المستوى السابق.





