عانى كثير منا شعورا سلبيا في طفولته، بعضها قد نتذكره وبعضها الآخر ننساه أو نتناساه، ولكن غالبية مشاعر الغضب والرفض والخوف والوحدة التي نعيشها عندما نكبر تعود إلى هذا «الطفل الجريح» في داخلنا.

إن أكثر ما يشكل معالم «الطفل الجريح» في شخصياتنا هم الأهل؛ فهم النافذة الأولى التي من خلالها تعرفنا على العالم. فجميع الأهل يريدون الأفضل لأبنائهم، ودائما نياتهم سليمة، لا ريب فيها، لكن في كثير من الأحيان تكون طريقتهم هي ما يسبب الألم والجروح التي لا يمكن إزالتها بسهولة.

إن أي نوع من أنواع التأنيب والتعنيف المعنوي أو المادي، سوف تترك ندوبا لدى الطفل، ستنعكس على سلوكه وأفكاره ومعتقداته بقية حياته.

ثم تأتي المدرسة وأيضا بغايات نبيلة ولكن بوسائل محبطة، يقع كثير من التلاميذ فريسة الطريقة التي يتعامل بها المعلمون مع الصغار، فتترك بدورها بصمتها من الجروح على شخصية الطفل.

سمات «الطفل الجريح» في داخلنا تتمثل في نوبات البكاء التي تصيب الراشد من مشاهدته لبعض المواقف في الأفلام، من تعاطفه وتآزره مع بعض الحالات الإنسانية من المخاوف وأنواع «الفوبيا» التي لا يعرف مصدرها، مع عذابه ونظرته لذاته دون أن يعرف السبب.

التجارب الأولية في مرحلة الطفولة تترك أثرها في حياتنا ومع ذلك يمكننا لحسن الحظ استيعابها والشفاء منها لنعيش السعادة التي نستحقها.

ليخرج الطفل الداخلي فينا من «قوقعته» علينا أن نقنعه أن يثق بالشخص الذي أصبحنا عليه في مرحلة النضوج، فالثقة هي عامل أساسي من عوامل الشفاء، ليس على الطفل الداخلي أن يخجل من أن يبوح للكبير بكل مايجرحه ويؤلمه بثقة تامة ودون خجل.

علينا الاعتراف بيننا وبين أنفسنا بكل الأوجاع التي سببها لنا الأهل أو المدرسة أو المجتمع، فجميع الأشخاص أيضا ليسوا بهذا السوء ولديهم أيضا طفلهم الجريح داخلهم.

الطفل الداخلي الجريح، ولد لحظة حدث ما أو كلمة أو موقف، أو سلسلة من التوجيهات شكلت ما يعرف بنقطة التحول. وغالبا ما يرتبط هذا الحدث بمشاعر مؤلمة، كالحزن والغضب والخوف، وعلى هذا الحدث ارتكزت كثير من معالم الشخصية لاحقا.

إن شفاء الطفل الجريح فينا يعتبر المفتاح الرئيس لتحقيق السعادة والاستقرار والسلام، لأن بقاء جزء أساسي فينا يتألم، يشكل رفضا وتجزئة لذواتنا، ولهذا فإن إعادة الوصل والاتصال مع هذا الجزء يحقق الرحابة والاتساع والتكامل.

تطرح «لويزا هاي» في كتابها (تستطيع شفاء حياتك) عدة طرق لشفاء الطفل الجريح داخلنا ومنها أن تجلس بشكل مريح في مكان هادئ، وأن تختار موسيقى هادئة، وتحاول أن تحادث طفلك الداخلي، وأن تعرف مشاعره وانفعالاته، وأن تسأله ما الذي يحبه وما الذي لا يحبه؟ مم يخاف؟ وبماذا يشعر؟ ماذا يحتاج؟ كيف يمكن أن تساعده ليشعر بالثقة؟ كيف يمكن أن تجعله سعيدا؟.

أخيرا: إن شفاء طفلنا الداخلي الجريح يحررنا من الألم والخوف والحزن والتعاسة التي لم نكن نعرف مصدرها.