15 عدَّاءً دولياً يشاركون في «ماراثون جدة»

يستعد 15 عداءً دولياً يمثلون 10 دول للمشاركة في ماراثون جدة 2017، الذي تنظمه جمعية البر في جدة بدورته الـ13 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، يوم غد، حيث تستضيف اللجنة المنظمة لماراثون جدة 2017، عدائين دوليين من قطر والبحرين والإمارات والأردن ولبنان وأثيوبيا وكينيا وفرنسا وأمريكا والمغرب، إلى جانب مشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية.

وخصص الماراثون جوائز سيارات وكأس ونقدية للمراكز الأولى للفائزين في مساري 8 كلم و21 كلم، إضافة لجوائز نقدية للسعوديين الحاصلين على المراكز الأولى بهدف تشجيع الشباب السعودي للمشاركة في الماراثون. ويهدف الماراثون لتشجيع ممارسة الأفراد الرياضة، خاصة رياضة الجري، فضلاً عن تحقيق عائد مادي يسهم في دعم أنشطة وأهداف الجمعية وتفعيل تواصل الجمعية مع كافة طبقات وفئات المجتمع والتعريف بخدمات وأنشطة الجمعية وزرع حب عمل الخير بين المشاركين.

يُذكر أن ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر في جدة حقق طيلة الـ 12 عاماً السابقة عديداً من النجاحات المتتالية التي مكَّنته من الحصول على ثقة المجتمع بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة، حيث يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة، ويحظى كل عام بمشاركة محلية من مختلف مدن المملكة، إضافة لمشاركة أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمه في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية ومشاركة عدائين من خارج المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٥) صفحة (١٤) بتاريخ (٠٢-٠٣-٢٠١٧)